Uzunköprü'de 200 bin lavanta fidanı toprakla buluştu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, köylülere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 200 bin lavanta fidanı dikildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, köylülere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 200 bin lavanta fidanı dikildi.

Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından desteklenen proje kapsamında ilçeye bağlı Salarlı köyünde 100 dönüm araziye 200 bin lavanta fidanı toprakla buluştu.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, lavantanın yüksek gelir getiren bir ürün olmasının yanı sıra turizm alanında da ilgi çeken bir tür olduğunu belirtti.

Lavanta bahçelerinin Trakya'da yaygınlaştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salarlı köyünde lavanta üretimi üzerinden istihdam yaratmak, turizmi güçlendirmek, köyde yaşayan insanlara alternatif gelir kaynağı oluşturmak üzerine tasarlanmış bir proje. Projeyle özellikle köyün kadınlarına yepyeni bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyoruz. Lavanta ekimi gerçekleştirilen köyde buranın adının ilerleyen yıllarda Salarlı köyü yerine Lavanta köyü olarak anılması için başta köylülerimiz olmak üzere herkes ile ortak çalışma yürütüyoruz. Toplam 289 dönümlük bir alan var. 100 dönüm lavanta ekimi yapıldı. Geride kalan 189 dönümlük bir araziyi de sosyal alan olarak planlıyoruz ve bir an önce kullanıma açmak için çaba sarf edeceğiz."

Salarlı köyü muhtarı Talip Aydın da köy için önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bu bizim için bir hayaldi ama şu anda bir gerçek oldu. Bu çalılık arazide yaklaşık bir buçuk aydır zirai mücadele veriyoruz. Hava şartları çok kötü gitmesine rağmen bu araziyi çok güzel bir hale getirdik. En kısa zamanda lavanta alanımız halkımızın hizmetinde olacaktır. Projeye destek olan herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA