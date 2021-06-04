Uzunköprü Belediyesi 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Uzunköprü Belediyesi 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.

Uzunköprü Belediyesi 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, acil çağrıların tek merkezden yönetilmesi amacıyla oluşturulan 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi, belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi entegrasyonunun ilçede tamamlandığını belirtti.

Merkezin itfaiye müdürlüğü bünyesinde hizmet vereceğini aktaran Becan, "Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek adına çalışmaları en kısa sürede tamamladık ve merkezimiz hizmete başladı." ifadelerini kullandı.

Merkezi ziyaret eden Becan, personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı