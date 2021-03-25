Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu

İhlas Haber Ajansı / KEMAL ÇUMAN - Haberler | Güncel

Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e Mart karı düştü.

Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu

TRABZON - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e Mart karı düştü.

Dün başlayan kar yağışı ile birlikte göl çevresi beyaza bürünürken, Uzungöl'de kartpostallık görüntüler oluştu.

Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL ÇUMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:28:55. #1.15#
title