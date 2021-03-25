Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu

Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e Mart karı düştü.