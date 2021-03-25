Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
İhlas Haber Ajansı / KEMAL ÇUMAN - Haberler | Güncel
Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e Mart karı düştü.
Uzungöl'e Mart karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
TRABZON - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e Mart karı düştü.
Dün başlayan kar yağışı ile birlikte göl çevresi beyaza bürünürken, Uzungöl'de kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL ÇUMAN