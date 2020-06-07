Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
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Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı

Trabzon'un Çaykara ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bisikleti ile dereye düşen 6 ve 8 yaşlarında iki çocuk annesi olan kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

07.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:52

Kayserili olduğu öğrenilen Kübra Yurdakul 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızı ile birlikte gezmek üzere Uzungöl'e geldi. Uzungöl'den elektrikli bisiklet kiralayan Kübra Yurdakul Uzungöl'den Demirkapı istikametine doğru kiraladığı bisikleti ile yola çıktı.

DEREYE DÜŞTÜ

Çatma Mevkii'nden Multat Köyü istikametine hareket eden Yurdakul ikinci virajı geçtikten sonra geriye dönmek istedi. Elektrikli bisikleti çevirmek için kızlarını bisikletten indiren Kübra Yurdakul bisikleti çevirmeye çalışırken bilinmeyen bir nedenle dereye düştü.

KURTARILAMADI

Derenin içinde de yaklaşık 150 metre sürüklenen Kübra Yurdakul için vatandaşlar tarafından kaza yerine 112 Sağlık Ekipleri çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 27 Yaşındaki Kübra Yurdakul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kübra Yurdakul'un 6 ve 8 yaşındaki iki kızı Uzungöl Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinden alınarak Uzungöl Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı

Kaynak: İHA

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