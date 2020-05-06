Uzundere ormanlarında eğitim çalışması

Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü emrine yeni atanan sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik Uzundere ilçesi Zuvar boğazı mevkiinde, dayanıklı ormanların kurulması için bakım, gençleştirme, rehabilitasyon gibi Silvikültürel faaliyetler ile üretim ve...