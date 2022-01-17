Uzun süredir ekranda olmayan Melike Öcalan bombayı patlattı: Yakın zamanda soyadım değişebilir

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu ve sunucu Melike Öcalan, çocukluk yıllarından ve kariyerine nasıl başladığını anlattı. "Aşka kapım her zaman açık" diyen ünlü isim, bir de özel hayat itirafında bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı sunucu ve oyuncu Melike Öcalan oldu. Aile yaşantısından ve nasıl bir çocukluk geçirdiğinden bahseden Öcalan, aşk hayatı hakkında da konuştu.

Öcalan, Kalaycıoğlu'nun "Baban bu sektöre girmeni neden istemedi?", "Ünlü olduktan sonra hayatında neler değişti?", "Güzellik yarışmasına neden katılmadın?" ve "İlk ne zaman aşık oldun" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

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