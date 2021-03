Uzun soluklu dizilerin sadık oyuncusu: Ümit Yesin

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Yesin'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti.

Yesin, 28 Ocak 1954'te Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu İstanbul ve Ankara arasında geçen Yesin, 1969'da ailesiyle İstanbul'a taşındı.

İlkokul ve ortaokulu Ankara'da okuyan Yesin, liseyi İstanbul'da bitirdi. Yüksek okul ve konservatuar öğrenimini İstanbul'da yaptı.

Sanatçı, 1970'te Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Üstün Asutay'ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya devam eden Yesin, sinema oyuncusu Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi.

"Hanımın Çiftliği", "Çiçek Taksi" ve "Akasya Durağı" gibi yapımlarda rol aldı

Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.

Ümit Yesin, 1989'da TRT'de yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde "Kabak Hafız", 2007'de yayınlanan Yol Arkadaşım dizisinde "Rıza Elmastaş", Çiçek Taksi'de "Şeker Kazım", Cennet Mahallesi'nde "Muharrem", Akasya Durağı'nda ise "Duran Ağa" karakteriyle hafızalarda yer etti.

Başarılı oyuncu, "Hanımın Çiftliği" dizisinde, Gülben Ergen, İlknur Bozkurt, Fikret Hakan, Bulut Aras, Meral Orhonsay, Ülkü Ülker, Aydemir Akbaş, Sami Hazinses, Merih Fırat, Ünsal Emre, Efkan Efekan ve Erol Taş ile birlikte oynadı.

Yesin, 1995-2003 arasında izleyiciyle buluşan Çiçek Taksi dizisinde Erol Günaydın, Eşref Kolçak, Bekir Aksoy, Volkan Ünal, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Volkan Severcan, Civan Canova, Tuna Arman, Evin Esen, Necati Bilgiç, Yonca Cevher, Alev Oraloğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Aykut Oray, Gafur Uzuner, Mahmut Cevher, Şevket Çoruh, Nilgün Belgün, Selehattin Taşdöğen'in de aralarında bulunduğu oyuncularla rol aldı.

"Küçük Gelin" dizisinde Zelal'in babasını canlandıran, "Yeni Gelin" dizisinde ise "Dede Korkut" rolünü oynayan sanatçı, 2004-2007 arasında yayınlanan "Cennet Mahallesi"nde ise Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Serhat Özcan, Buket Dereoğlu, Levent Tülek ile başrolleri paylaştı.

Oyuncu Evin Esen ile evlenen sanatçı uzun bir süre evli kaldıktan sonra 2011'de boşandı.

Yaşama veda ettiğinde 65 yaşındaydı

Uzun yayın süresi olan dizilerde oynadığı rollerle akıllarda kalan Yesin, bir röportajında Yeşilçam oyuncularının yeni yapımlarda yer alamamasının sebebini şu sözlerle anlatmıştı:

"Yapımcı bazında çok yeni bir jenerasyon oluştu, özel televizyonların ve dizilerin çoğalmasıyla birlikte. Dolayısıyla Yeşilçam'daki arkadaşlarımızın bir kısmının da tanıtım, kendilerini gösterme kısmı biraz eksik. Bazı konularda biraz yapımcılara göre asosyal oldukları için unutuldular. Kimsenin aklına aramak gelmiyor. Çünkü Yeşilçam başka türlü, bir küçük mahalleydi. Mahallede herkes birbirini çok iyi tanıyordu. Şimdi daha geniş bir kasabaya hatta bir şehre yayılınca tanınırlıklar azalmaya başladı. ya 'Çok para ister' ya da 'Bu rolü kabul etmez' kaygısı olmaya başladı veya yaşandı."

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası bir ay yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, tedavisi devam ederken, 19 Mart 2019'da İstanbul'da 65 yaşında vefat etti.

"Çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı"

Sanatçı için 20 Mart 2019'da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde bir tören düzenlendi.

Sanat camiasından birçok arkadaşıyla seveninin katıldığı törende üzüntüsünü paylaşan Süha Uygur, Yesin'in ölümünün çok erken olduğunu belirterek, "O yüce kalbi dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı. Her zaman hatıralarımızda yer alacak. Tatlı ve huysuz bir adam olarak her zaman sevgi ve saygıyla anılacak. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının rol aldığı bazı diziler şöyle:

"Yeni Gelin" (2017-2018), "Asla Vazgeçmem" (2015-2016), "Ağlatan Dans" (2014), "Küçük Kıyamet" (2013-2015), "Küçük Gelin" (2014-2015), "Hızır Ekip" (2013), "Sudan Sebepler" (2011), "Keşanlı Ali Destanı" (2011), "Farklı Boyut" (2011), "Şefkat Tepe" (2011-2013), "Geniş Aile" (2010), "Yol Arkadaşım" (2008-2009), "Görgüsüzler" (2008), "Akasya Durağı" (2009), "Kavak Yelleri" (2010), "Cennet Mahallesi" (2004-2007), "Yalanın Batsın" (2002), "Cabbar" (2002), "İmparator" (2000), "Çiçek Taksi" (1995-2002), "Belkıs Hanımın Konağı" (1992), "Bir Milyara Bir Çocuk" (1990)

Rol aldığı bazı filmler is şunlar:

"Şansımı Seveyim" (2017), "Figüran" (2014), "Sınır" (1999), "Ah Gardaşım" (1991), "Medcezir Manzaraları" (1989), "Cehennemde Tatil" (1988), "Karınca Katarı" (1987), "Babamın Namusu" (1986), "14 Numara" (1985), "Gizli Duygular" (1984)???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı