Uzun Çarşı yeni kimliğine kavuşacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Uzun Çarşı esnafı ile bir araya geldi.

Toplantıda çarşıda hayata geçirmeyi planladıkları tarihi dokuya uygun cephe iyileştirmesi, peyzaj ve trafik düzenlemesine ilişkin yapılması planlanan çalışmalar istişare edildi.

Esnafın talep ve önerilerini alan Zeybek, tarihi çarşıya yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Uzun Çarşı bölgesindeki tabela kirliliğinin ortadan kalkması ve sokak düzenlenmesi gibi konularda ön çalışmaları tamamladıklarını kaydeden Zeybek, mevcut durumu daha da iyileştirmek adına esnafla ilk kez bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Önümüzdeki süreçte bu tür toplantıları yapmaya devam edeceklerini aktaran Zeybek, şöyle devam etti:

"Yapılması hedeflenen proje ile Uzun Çarşı daha estetik bir görünüme kavuşacak. Afyonkarahisar'ın tarihi dokusuna uygun şekilde Uzun Çarşı'ya yeni bir kimlik kazandırmak istiyoruz. Vatandaşların rahat bir şekilde alışverişini yapabileceği, esnafın nezih ve kargaşa ortamından uzak şekilde ticaretlerini yapabileceği bir alan oluşturarak çarşımızı yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin hizmetine açacağız. Çok verimli bir toplantı yaptık esnaflarla ve olumlu tepkiler aldık. Bu ilk toplantımızdı, tekrar esnaf arkadaşların da fikirlerini alarak birkaç toplantı ardından çıkan istişareler sonucu bir karar alacağız."

Bölgenin trafiğe kapanıp kapanmayacağı konusuna da açıklık getiren Zeybek, bu konuda esnaftan gelecek talebe göre hareket edeceklerini ifade etti.

Bu nefis projeye esnafın olumlu tepkiler verdiğini dile getiren Zeybek, "Esnaf arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mevcut durumdan kendileri de memnun değil. Kendileri isterse çarşıyı trafiğe kapacağız ya da transit geçiş olacak şekilde bölgede yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Esnafın yüzünü güldürecek, çevreye gerçekten güzel bir doku kazandıracak bir çalışma olacak. Konuya ilişkin toplantılar devam edecek. Esnafların taleplerini de değerlendirerek istişareler neticesi alınacak ve son karar ne ise onu uygulayacağız. Amacımız; bu şehri hep birlikte, istişare kültürü ile yönetmek. Her alanda şehrimizin için çalışıyor, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.