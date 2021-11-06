Uzmanları bile ürküten tehlike: Beslediğiniz kuş, bulaştıracağı hastalıkla katiliniz olabilir

Türkiye'de bir dönem kuş besleyicilerinin ciddi şekilde hastalanmasına hatta ölmesine kadar yol açan alerjik alveolit veya hipersensitivite pnömonisi hastalığı, kış aylarının gelmesinin ardından yeniden görülmeye başlandı. Uzmanlar, benzerliği nedeniyle griple karşılaştırılan hastalığın nasıl ayırt edileceğine ilişkin detayları paylaşıyor.

ÜŞÜME, TİTREME VE NEFES DARLIĞI

Alerjik alveolit veya hipersensitivite pnömonisi özellikle çiftçilerde, kuşlarda, küflü ortamlarda yaşayanlarda, küflü mantar ve küflü peynir işiyle uğraşanlarda görülüyor. Belirtileri arasında yüksek ateş, hırıltılı solunum, üşüme, titreme ve nefes darlığı var. Erken tedbir alınmaması durumunda ise ölüme kadar götürüyor.

"GÜVERCİLERİN UĞURSUZ SAYILMA NEDENİ"

Konunun uzmanı olarak bilinen Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, geçmişte yapılan araştırmalarla ilgili uzun süre konuşulan şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Biliyorsunuz bizim güvercinlerin uğursuzluğundan bahsedilir. Aslında tabi toplumda bir şey yerleşmişse bunun mutlaka bir geçmişi vardır. Bazı güvercin besleyicilerinde öksürük, balgam, yüksek ateş, hırıltılı solunum, üşüme, titreme, nefes darlığı ve ölümler bildirildiği için güvercinler bizde uğursuz sayılmıştır. Ancak güvercin besleyicilerin yüzde 15 ile 20'sinde görülen bir durum. Burada evinde kuş besleyenlerin özellikle güvercin besleyenlerin, kanarya, muhabbet kuşu, papağan, bülbül gibi kuşları, evinde kanatlı hayvanı olan kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Şöyle dikkat etmesi gerekiyor. Bu kuşları besleyenlerde eğer hırıltılı solunum varsa, öksürük varsa, nefes darlığı varsa bunların mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor.

"KUŞLARIN ARASINA GİRDİĞİNİZDE ETKİSİNİ ARTIRIR"

Çünkü bu kuşların kanatlarında görülen bir takım alerjik proteinler etrafında olan kişilere bulaşabilmekte ve bunlara alerjisi olan hastalarda ciddi anlamda solunum sıkıntısı meydana gelmektedir. Bunların mutlaka hekime başvurması gerekir. Eğer bunlar olmazsa, bu kanatlı teması devam ederse işte bu tür durumlarda bazen akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği ve bunlara bağlı ölüm meydana gelmektedir. Güvercin besleyiciler eğer size bahsettiğim şikayetler varsa özellikle güvercinlerin olduğu ortama gittiğinizde öksürüğünüz varsa, hırıltınız varsa nefes darlığınız oluyorsa, balgamınız oluyorsa lütfen bir hekime başvurun. Bu beslediğiniz kuşun ortamından uzaklaşmazsanız inanın bu kuşlar sizin katiliniz olabilir. Aynı zamanda bu tavuk içinde geçerlidir."

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