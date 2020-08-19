Uzmanlardan suda boğulma olaylarına karşı uyarılar
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Uzmanlardan suda boğulma olaylarına karşı uyarılar

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde odluğu gibi özellikle sahil şeridi oldukça fazla olan Ege'de suda boğulma olayları her geçen gün artıyor.

Uzmanlardan suda boğulma olaylarına karşı uyarılar
19.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:48

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde odluğu gibi özellikle sahil şeridi oldukça fazla olan Ege'de suda boğulma olayları her geçen gün artıyor. İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Evren Karaköse, serinlemek için deniz, göl, akarsu, dere veya havuza giren kişilerin boğulma olaylarına karşı alacağı tedbirleri, diğer kişilerin de boğulmak üzere olan kişilere karşı nasıl davranması gerektiğini açıkladı.

Serinlemek amacıyla suya giren kişilerin ya yüzme bilmemeleri ya da olağanüstü bir durumda karşılaştığında ne yapacağını bilememeleri nedeniyle boğulduklarını belirten İş Güvenliği Uzmanı Evren Karaköse, "Ne yazık ki bu dönemde suda boğulma olayı, en sık görülen ölüm veya yaralanma vakaları arasında yer alıyor. İstatistiklere göre de boğulanların büyük çoğunluğu 20 yaşın altındakilerden oluşuyor" diyerek serinlemek için suya giren herkesin bu dönemde çok dikkatli olmalarını istedi.

Boğulmanın nasıl olduğu ve boğulma anında acil müdahale nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Karaköse, "Suda boğulmanın da aşamaları vardır. Şaşkınlık ve panik haline giren kişi suya battığında bilinçli olarak nefesini tutar ve su yüzeyinde derin nefes alır. Su altında soluk borusuna su girmesi ile refleks olarak nefes tutulur. Kanda karbondioksit seviyesi yükselir ve kişi derin nefes alır ve su akciğerlere girer. Bilinç kaybolur, solunum durur ve maalesef ölüm meydana gelir" diyerek yüzme bilmeyenlerin kesinlikle boyunu aşan yerlerde serinlememesini tavsiye etti.

"Yüzme bilenler de boğulabilir"

Suda boğulma olaylarının öncelikle yüzme bilmeyenlerin derinliğini, taban yapısını bilmedikleri sularda serinlemek istediğinde daha çok yaşandığını belirten İş Güvenliği Uzmanı Evren Karaköse, "Ancak yüzme bilenler de akıntı, dibi balçık zemin, travma, kramp, alkol, ilaç kullanımı, suda riskli hareketler, senkop, epilepsi, kalp hastalıkları ve su sporları kazaları gibi sebeplerden suda boğulabilirler. Özellikle ailece serinlemek için denize girenler mutlaka çocuklarının yanında olmalıdır. Çünkü çocuklar daha çabuk paniğe kapılabilir" ifadelerini kullandı.

"Eğitimini almayanlar müdahale etmesin"

Suda boğulma olaylarında ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ancak bir çok boğulma vakasında hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının boğulan kişiye yardımcı olmak isteyenler olduğunu hatırlatan Karaköse, "Suda boğulmakta olan kişiye yüzme bilsek bile ilk olarak can yeleği, can simidi, ip gibi suda batmayan bir cisim atmalıyız. Yüzerek can kurtarmak eğer bu konuda eğitim almamışsak bizim için de tehlikeli olabilir. Çünkü boğulmakta olan kişi panik halinde çırpınırken bize de zarar verebilir, boğulmamıza neden olabilir" diyerek kurtarma sırasında da dikkatli olunması gerektiğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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