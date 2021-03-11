Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın
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Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın

11.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:45

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olması bekleniyor. Yağmurlu olacak bölgelerde çamur yağışı öngörülürken, Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit "Yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde, toz taşınımıyla hava kalitesi ve görüş mesafesi düşüşünün beklendiği belirtilen açıklamada, yağmur alan yerlerde çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ SORUNLAR OLUŞTURABİLİR"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Şenyiğit, bugünden itibaren etkili olacak toz fırtınasının yağmur yağan yerlerde kirliliğe neden olma dışında ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şenyiğit, "Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınasının Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Aynı zamanda yağmur da bekleniyor. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman bu toz fırtınası maalesef yeryüzüne çamur olarak sirayet edecektir. Bu durum arabalarda ve belli yerlerde kirlilik yaratma dışında aynı zamanda sağlık için önemli sorunlar oluşturabilir" dedi.

"EN AZ 1-2 GÜN EVDE KALMANIN FAYDASI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden Şenyiğit, "Yağmur yağan yerlerde yağmurla beraber bu tozun aşağı inmesi ve etkisinin geçmesi, diye bir şey düşünülebilir ama öyle değildir. Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Onun için yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kar yağışında toz bulutu etkisini daha da azaltacak ama bu demek değildir ki bu zararsızdır" ifadelerine yer verdi.

"KAR YAĞIŞININ OLDUĞU BÖLGELERDE HASTALAR DİKKAT ETMELİ"

Kar yağışının olduğu bölgelerde hastaların daha da dikkat etmesini belirten Şenyiğit, "Her ne kadar toz fırtınası etkisini azaltsa bile kar nedeniyle oluşan soğuk havayla birlikte hastalar üzerinde etkili olacak. Hastaların aynı şekilde dikkatli olmaları gerek" şeklinde konuştu.

"TOZUN AKCİĞERE GİRMESİ HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR"

Yağmur yağmayan yerler için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şenyiğit, özellikle KOAH, astım, solunum yolu hastalığı ve alerjisi olanların kapı ve pencereleri açmamaları gerektiğini söyledi. Tozun akciğere girmesiyle kendi hastalıklarının tetiklenebileceğini belirten Şenyiğit, "Yağmurun olmadığı yerlerde toz fırtınası olduğu zaman, tabi bunun derecesi çok önemli, özellikle gözün görmeyeceği şekilde, çok yoğunsa sağlığa etkisi daha fazlayken, daha az toz hareketi de sağlığa daha az zarar verebilir. Ne yapabilir bu? Özellikle astımı olan, KOAH'ı olan, solunumsal hastalığı olan ve alerjik hastalığı olan kişilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tozun burundan veya ağızdan akciğere girmesiyle kendi hastalıkları tetiklenebilir. Onun için o hastalardan rica ediyorum; bu tür durumlarda eğer toz fırtınası varsa mümkünse dışarı çıkmayın, havanın güzelliğine kanmayın; çünkü hastalığınız tetiklenebilir ve atak geçirebilirsiniz. Evde kalmanızın çok büyük faydası var. Toz yoğunluğunun çok fazla olduğu yerlerde mutlak surette dışarı çıkılmaması lazım; kapıların kapatılması, pencerelerin kapatılması lazım ve havalandırmanın yapılmaması lazım" dedi.

Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın
Haber Yorumları (4)
NEREYE GİDELİM: Yerde suriyeli havada suriyeden gelen toz, evden çıkmayalım. . .
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PATRON: Herkes işinin başında olacak!
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NEY: çamura yatıp 2 günde ordan kitleyek derdine bu dohturlar
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