Uzmanlar: 'Türkiye'de Kadın Hakları Konusunda Geri Adımlar Atılıyor'

26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Özellikle Ankara'da ve TBMM'de biz bazı taslaklar üzerinde konuşulduğunu duyuyoruz. Onun için de ürperiyoruz" diyerek endişesini paylaştı.