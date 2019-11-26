Uzmanlar: 'Türkiye'de Kadın Hakları Konusunda Geri Adımlar Atılıyor'
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Uzmanlar: 'Türkiye'de Kadın Hakları Konusunda Geri Adımlar Atılıyor'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Özellikle Ankara'da ve TBMM'de biz bazı taslaklar üzerinde konuşulduğunu duyuyoruz.

26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı , VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Özellikle 'da ve TBMM'de biz bazı taslaklar üzerinde konuşulduğunu duyuyoruz. Onun için de ürperiyoruz" diyerek endişesini paylaştı.



Haber Videosu: Uzmanlar: 'Türkiye'de Kadın Hakları Konusunda Geri Adımlar Atılıyor'
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