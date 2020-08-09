Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı Koronavirüs salgınında dünya çapında vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken yapılan bilimsel bir araştırma gündeme damga vurdu. Dört gün boyunca hıçkırık tutan bir adamda koronavirüs tespit edildiği belirtilirken, uzmanlar bunun virüsün yeni bir belirtisi olabileceğini duyurdu.

Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'de yayınlanan akademik bir makalede koronavirüs yeni bir semptomunun öne çıkmış olabileceği kaydedildi. Makalede 62 yaşındaki Chicagolu bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, "Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Corona virüsü testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4'e çıktı" ifadesi kullanıldı.

Chicago'da yaşayan hastanın 37.3 derece ateş ve hıçkırığı haricinde gözle görülür bir semptomu yoktu. Fakat yapılan tahlilde adamın ciğerlerinin kapasitesinin düşük olduğu ortaya çıktı.

"BİRÇOK VAKA SEMPTOM GÖSTERMEDEN ORTAYA ÇIKIYOR"

Yaşananları dergiye aktaran Chicago'daki Cook County Hastanesi'ndeki doktorlar, "Günlerce geçmeyen hıçkırığı olan hastaları gözardı etmemek gerek. Doktorlar, Covid-19 hastalarında farklı semptomlara bakmalı çünkü birçok vaka semptom göstermeden ortaya çıkıyor" dedi.

Hatırlanacağı üzere koronavirüste ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, tat alma ve koku alma kaybı ve baş ağrısı gibi semptomlar bulunuyordu.