Uzmanlar 'eğitim ve değerler sempozyumu'nda buluştu

10.10.2019 15:51

Değerler eğitiminin vurgulandığı 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 3 gün boyunca sürecek sempozyum, birçok konuya ev sahipliği yapacak.

Türkiye'deki bilim insanları başta olmak üzere, diğer ülkelerden de akademisyen ve araştırmacıların katılımı ile nitelikli çalışmaların ve interdisipliner aktivitelerin paylaşıldığı 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu'na İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliği yaptı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Değerler paneliyle başlayan sempozyumun açılış konuşmasını üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bulut konuşmasına, "Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa zamanda zaferle sonuçlanmasını ve planlanan hedeflerin en kısa zamanda gerçekleştirilmesini niyaz ediyorum" diyerek başladı.

"MAARİF SON 100 YILIN EN ÖNEMLİ MESELESİDİR"

Yaptığı konuşmada maarif meselesinin son 100 yılın en önemli meselesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Talim ve Terbiye Kurulu eğitim ve değerlerimizi bize anlatıyor. Biz bu meseleye üniversitelerimizde devam ediyoruz. Değerler denildiğinde en çok üzerinde durulan konuların başında modern dönemde her medeniyetin kendine göre var olan değerleri akla geliyor. 100 yıldır da medeniyet tartışmamız olduğu için kafa karışıklığımız da var. Hangi değerlerin eğitimde olduğunu bugün çok daha iyi anlayacağız. Her coğrafyanın kendine özgü öncelikli değerleri var. Biz bu coğrafyada bin yıllık geleneğe sahip topluluklar olarak, bir iddiamız var ve bunu tartışacağız. Bu dünyaya geliş sebebimiz Allah'ı bilmek ve bulmaktır. İlim yolunda çaba sarf etmek gibi bir geleneğimiz var" dedi.

"MODEL KÖTÜ İSE GENÇLERİ ELEŞTİRME HAKKIMIZ YOK"

Dr. Yusuf Kaplan, Doç. Dr. Adem Beldağ, Prof. Dr. Kadir Canatan'ın panelist olduğu 21. Yüzyılda Eğitim ve Değerler panelinin başkanlığını da Prof. Dr. Kadir Ulusoy üstlendi.

Prof. Dr. Ulusoy, değer kavramının köklerimizde olan bir davranış olduğunu ifade ederek, "Kalp vicdanı, beyin ise aklı temsil eder. Aklımıza gelen davranış vicdanen bizi rahatsız ediyorsa onu yapmamak için direniriz. Değer vicdanda başlıyor. Kitapta yazılanla yapılanın örtüşmesi gerekiyor. Biz hep gençleri eleştiririz ancak değerler eğitiminde model vardır. Model kötü yapıyorsa, gençleri eleştirme hakkımız yoktur. 21. Yüzyıl, istihbarat ve bilgi savaşıdır. İstihbaratın kullanacağı ana unsurlardan biri değerlerdir" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMDEN BEKLENEN 3 TEMEL VARDIR"

Türkiye'deki eğitim sistemini eleştiren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Dr. Yusuf Kaplan ise, bir toplumun başına gelecek en kötü felaketin, başına ne geldiğini bilmemesi olduğunu dile getirdi.

Eğitimden beklenen 3 temel olduğunu vurgulayan Kaplan, "Bunlardan biri açıklamadır. İnsanı, olgu ve olayları açıklamak gerekmektedir. İkincisi ise tartışmadır. Yapılan açıklamalar tartışılmalıdır. Teknik bir eğitim olmaz. Üçüncüsü de bir şekilde aşma çabasıdır. Dünya çapında fikir ve sanatta büyük akımlar ve adamlar yetiştiriyoruz, bunların birbirini aşması gerekir. Bu ideal bir eğitim modelidir. Böyle bir eğitim modeli Türkiye'de ve dünyada yoktur" ifadelerini kullandı.

Sözlü bildiri sunumları ve uluslararası karma serginin yanında 'eğitimde iyi örnekler' sunumlarına da yer verilecek sempozyum,13 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: DHA