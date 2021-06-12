Uzmanından dikkat çeken uyarı: Pazartesi vaka sayıları artabilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yeni normalleşme süreciyle hareketliliğin arttığını ve bu sebeple de pazartesi günü vakaların artabileceğini söyledi. Vakaların 10-12 bin civarında olabileceğini söyleyen Aydın, vatandaşlara aşı uyarısında da bulundu.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları uzun süredir 6 binlerde seyrediyor. Normalleşme ile birlikte salgının seyriyle ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

NORMALLEŞME OLUNCA İNSAN HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Tahmin ediyorum önümüzdeki pazartesi günü biraz daha düğünlerin sayısı, toplantıların sayısı, yemekli düğünler gibi açılımlar normalleşmeler olunca insan hareketliliği ve insan kümeleşmeleri artınca doğaldır ki hayatımızda var olan virüs bir miktar daha rakamları yükseltir. Ama bu yükseltmenin büyük bir dalga olarak hayatımızı yeniden güz dönemine kadar tedirgin edecek bir yükselme olacağını düşünmüyorum" dedi.

"12 BİNLERE KADAR ÇIKABİLİR"

Doktor Aydın yükselişin korkutucu düzeyde olmayacağını düşündüğü belirterek "Olsa olsa 10 bin, 12 binler civarında bir yükselmeye kadar çıkabilir. Ama toplum da buna tedbirini alarak süreci yönetir. Tabi ki burada asıl olan konu, yüklü miktarda aşının Türkiye'ye geliyor olması. Aşının da hızlı bir şekilde aşağı yaş gruplarına doğru inmesi. Aşıya mutlaka gitmemiz lazım" ifadeleriyle uyarılarda bulundu.