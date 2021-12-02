Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle ilgili maaş açıklamalarında bulundu. Aynı zamanda sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen farkına yönelik çözümü de açıkladı. Bu açıklamalar öğretmenleri heyecanlandırdı. Peki Uzman öğretmen nedir? Uzman öğretmen nasıl olunur? Uzman öğretmen maaşı ne kadar? detaylar haberimizde.

UZMAN ÖĞRETMEN NEDİR, NASIL OLUNUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkanını getiriyoruz. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verilecek, ayrıca maaşlarına da 2 bin lira artış yapacağız. dedi.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Meslekte 10 yılını doldurmuş ve uzman öğretmen olan öğretmenler maaşlarına 2 bin lira zam alacak.

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