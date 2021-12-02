Uzman öğretmen nedir? Uzman öğretmen hakları, şartları nelerdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan az önce Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" sözleri ile duyurduğu kanunla beraber öğretmenlik mesleği hakkında detaylar araştırıldı. Uzman öğretmen nedir? Uzman öğretmen hakları, şartları nelerdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." İfadeleriyle duyurulan kanun teklifinin meclise sunulacağı bildirilirken binlerce vatandaş Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu araştırdı. Peki, Uzman öğretmen nedir? Uzman öğretmen hakları, şartları nelerdir?
UZMAN ÖĞRETMEN NEDİR?
"Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz." dedi.
"10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkanını getiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu detayları açıkladı:
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