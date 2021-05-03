Uzman isimden "Neden terapi desteği almalıyız?" sorusuna dikkat çeken yanıt!

Psikoterapist Fundem Ece Erdem, Haberler.com Haber Merkezi'nin Youtube yayınına konuk oldu. Ece Erdem, burada terapi desteğinin önemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Erdem, bugün Haberler.com'da Enes Özdemir'in konuğu olarak alanında en çok merak edilen konulara açıklık getirdi.

PSİKOLOG VE PSİKİYATRİST ARASINDAKİ FARK

"Psikolog ve Psikiyatrist arasındaki fark nedir?" sorusuna yanıt getirerek, önemli hususların altını çizen Erdem, söz konusu iki branşın ortak çalışma alanının olduğunu söyledi.

Terapi desteğinin gerekliliğine vurgu yaparak tedavi sürecinde ilaç kullanımına yönelik sorulan soruları cevaplayan Ece Erdem, psikiyatri uzmanlarının ilaç tavsiye etme yetkilerinin olduğunu dile getirdi. Psikiyatristlerin yanı sıra psikologların da uzmanlık alanlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan uzman isim, bu hususta merak edilen her konuya sağlam cevaplar verdi.