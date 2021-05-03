Uzman isimden "Neden terapi desteği almalıyız?" sorusuna dikkat çeken yanıt!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzman isimden "Neden terapi desteği almalıyız?" sorusuna dikkat çeken yanıt!

Uzman isimden 'Neden terapi desteği almalıyız?' sorusuna dikkat çeken yanıt!
Haberler.com / Perihan Kara - Haberler | Sağlık

Psikoterapist Fundem Ece Erdem, Haberler.com Haber Merkezi'nin Youtube yayınına konuk oldu. Ece Erdem, burada terapi desteğinin önemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Erdem, bugün Haberler.com'da Enes Özdemir'in konuğu olarak alanında en çok merak edilen konulara açıklık getirdi.

PSİKOLOG VE PSİKİYATRİST ARASINDAKİ FARK

"Psikolog ve Psikiyatrist arasındaki fark nedir?" sorusuna yanıt getirerek, önemli hususların altını çizen Erdem, söz konusu iki branşın ortak çalışma alanının olduğunu söyledi.

Terapi desteğinin gerekliliğine vurgu yaparak tedavi sürecinde ilaç kullanımına yönelik sorulan soruları cevaplayan Ece Erdem, psikiyatri uzmanlarının ilaç tavsiye etme yetkilerinin olduğunu dile getirdi. Psikiyatristlerin yanı sıra psikologların da uzmanlık alanlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan uzman isim, bu hususta merak edilen her konuya sağlam cevaplar verdi.

Uzman isimden 'Neden terapi desteği almalıyız?' sorusuna dikkat çeken yanıt!
Perihan Kara
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Fatih Terim Fırat Aydınus Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uzman isimden "Neden terapi desteği almalıyız?" sorusuna dikkat çeken yanıt! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:27:05. #1.15#

title