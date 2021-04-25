Uzman isimden ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiye
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Uzman isimden ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiye

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Yaşam

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Doç. Dr. Nalan Kuru, ebeveynlerle çocukların ilişkisinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Pandemide ilişkilerin daha da zorlaştığını söyleyen Kuru, ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiyede bulundu.

Doç. Dr. Nalan Kuru, Haberler.com'da Enes Özdemir'e konuk oldu. Pandemi nedeniyle zor bir sınavdan geçildiğini söyleyen Kuru, bu süreçte ebeveynlerle çocuklarının ilişkisinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

BABANIN ROLÜ ÖNE ÇIKARILMALI

Bu dönemde ilişkilerin gerildiğini kaydeden Kuru, evde zaman planlaması ve iş bölümünün önemli olduğuna değindi. Babaların rolünü biraz daha öne çıkarmak gerektiğini kaydeden Nalan Kuru, ebeveynlere çocuklar için güvenli oyun ortamı kurma, çocukla yarım saat vakit geçirme ve konuşma tavsiyesinde bulundu.

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Uzman isimden ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiye
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