Uzman isimden ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiye

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Doç. Dr. Nalan Kuru, ebeveynlerle çocukların ilişkisinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Pandemide ilişkilerin daha da zorlaştığını söyleyen Kuru, ebeveynlere çocuklarıyla ilişkilerini düzeltecek 3 tavsiyede bulundu.