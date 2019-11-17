Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü (2)

17.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:57

'EN UYUMLU AİLE SEÇİMİ YAPILSA, ONLAR DİYEBİLİRDİK'

Uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün tabancayla vurularak öldürüldüğü apartmanın yöneticisi Halil İbrahim Tortop, "Sitemizde 4- 5 senedir kalıyorlardı. Beyefendi bazı yaşlı kimselerin elinde gördüğü eşyayı tutup, merdivenden çıkarırdı. Bu derece sosyal bir arkadaştı. Apartmanımızda en uyumlu aile seçimi yapılsa, onlar diyebilirdik. Yani öyle birbirine sorunsuz gün geçiriyorlardı. Geçen senelerde Suriye'ye göreve gitti, sağ salim döndü. Ne yazık ki; talihsiz şekilde sonlandı. Kendisi 'kayınbiraderimi eve getireceğim' demiş. Son derece uyumlu davranırlardı. Tatlı ve güleç yüzlü biriydi. Çocuklarına son derece düşkün bir aileydi. Araba tutkunuydu. Yeni araba alırdı. Çocuklarını gezdirirdi. Allah rahmet eylesin. Bizim için de üzüntü kaynağı oldu" dedi.

Kaynak: DHA