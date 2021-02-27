Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü
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Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

27.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:41
Uzman çavuş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

ORDU'nun Akkuş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Demir (25), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Demir (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Demir'den haber alamayan arkadaşları eve geldi. İçeri girenler, Demir'i yerde baygın halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Demir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Demir'in cansız bedeni otopsisi için hastane morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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