Uzman Çavuş, Kız Arkadaşıyla Görüntülü Konuşurken Kafasına Sıktı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde görev yapan uzman çavuş, whatsapp'tan görüntülü konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştığı sırada intihar ederek yaşamına son verdi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde görev yapan uzman çavuş, whatsapp'tan görüntülü konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştığı sırada intihar ederek yaşamına son verdi.
KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞIRKEN KAFASINA SIKTI
Kelkit Jandarma Komando Asayiş Timi'nde görevli 22 yaşındaki Uzman Çavuş Şahin Can, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evinde istirahat ettiği sırada Antalya'daki kız arkadaşıyla whatsapp üzerinden görüntülü konuşmaya başladı. Bu sırada kız arkadaşıyla tartışmaya başladığı iddia edilen Can, beylik silahını çıkararak kafasına tek el ateş etti.
KIZ ARKADAŞI OLAYI TELEFON KAMERASINDAN CANLI CANLI GÖRDÜ
Olayı cep telefonunun kamerasından canlı canlı gören kız arkadaşı şoka girerken, kızın ailesi tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından Kelkit'teki uzman çavuşun evine çok sayıda ekip gitti.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan ilk muayenede Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Can'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.
1 YILDIR KELKİT'TE GÖREVLİYDİ
Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Can'ın 1 yıldır Kelkit ilçesinde görevli olduğu öğrenildi.
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Asayis hizmeti yuruten jandarma okulu kapatti sozlesmeli asb uzm doldurdu ilk orta lise cahil doldurd bence jandarma kendini gozden gecirsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Manyak, Uzman Çavus olmussun Adam olamamissin degermi kendini bilmez akilsiz kiz için yakma. Anne Babada büyük suç var Basi bos Kizlari birakiyor onarda gidip onun bunun basini yakiyor. Dizilere bakiyor zanediyor konusma böyle dang dang agir ve sert kiliç gibi sana öyle birisi davransa kabul edermisin? yok sende etme. Allah rahmet eylesin kimsenin basina vermesin zor bir darum.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Degermi be gencsin daha neler yasiycaktin hicbirkiz icin degmez bu olay hele simdiki kizlar icin bagirip sesini yormaya bile degmez birak intihari kendine yazik etmissin hic gerek yoktu o olmazsa yuzlercesi varCevap Yaz Yayından Kaldır
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işte verirsin çoluk çocuğun eline silahi sonu böyle olur......Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır