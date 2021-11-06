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Uzman Çavuş kansere yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Haberler | Güncel

- Uzman Çavuş kansere yenik düştü Ardahan Posof'lu Uzman Çavuş yakalandığı hastalığa yenik düştü.

VAN (İHA) - - Uzman Çavuş kansere yenik düştü

ARDAHAN - Ardahan Posof'lu Uzman Çavuş yakalandığı hastalığa yenik düştü. Bir süredir kan kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gören Uzman Çavuş Onur Işık için memleketinde askeri tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre 22 yaşında ve bekar olan Piyade Uzman Çavuş Onur Işık görev yaptığı Van'da kan kanserine yakalandı. Uzun zamandır tedavi gören Işık önceki gün hayatını kaybetti.

Onur Işık'ın cenazesi Posof a getirilerek Posof merkez camiinde düzenlenen askeri törenin ardından Ardahan il müftü yardımcısı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Savaşır mahallesinde toprağa verildi.

Onur Işık'ın cenaze namazına il ve ilçelerden gelen askeri komutanlar ve ilçe protokolü binlerce kişi katıldı. Törene katılan Onur Işık'ın Annesi ve yakınları töreni gözyaşları arasında takip etti.

Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Uzman Çavuş kansere yenik düştü

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