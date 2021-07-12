UZMAN ÇAVUŞ, BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UZMAN ÇAVUŞ, BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Kale ilçesinde Uzman Çavuş Okan Karaca (27), serinlemek için girdiği Karakaya Baraj Gölü'nd boğuldu.

MALATYA'nın Kale ilçesinde Uzman Çavuş Okan Karaca (27), serinlemek için girdiği Karakaya Baraj Gölü'nd boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Karakaya Barajı'nın Düztarla mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Okan Karaca, yıllık izni için geldiği memleketinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Karaca, arkadaşlarının gözleri önünde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçlarının çalışmasıyla Karaca'nın 5 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Gölden çıkarılan Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

UZMAN ÇAVUŞ, BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU
UZMAN ÇAVUŞ, BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU
UZMAN ÇAVUŞ, BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU
UZMAN ÇAVUŞ, BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Tolga Akış Düm Tek Tek Burak Özçivit
Spor Ali Koç Salih Uçan Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UZMAN ÇAVUŞ, BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:10:58. #1.15#

title