Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçe sınırında bulunan araziler üzerinde hak iddia eden vatandaşların arazi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmak için valiliklerce görevlendirilen uzlaşma komisyonu tarafları dinledi.

Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçe sınırında bulunan araziler üzerinde hak iddia eden vatandaşların arazi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmak için valiliklerce görevlendirilen uzlaşma komisyonu tarafları dinledi.

Muş ili sınırları içerisinde bulunan Moray üst bölgesinde gerçekleştirilen uzlaşma toplantısına, Uzlaşma Komisyonuna Başkanlık eden Muş Vali Yardımcısı İdris Akça, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yılık ile arazi üzerinde hak iddia eden taraflar katıldı. Uzlaşma Komisyonu, Muş ili sınırları içerisinde bulunan Moray üst bölgesinde bulunan araziler üzerinde hak iddia eden vatandaşların arazi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi. Adilane bir ortamda görüşmelerin gerçekleştiğini, gerekli incelemelerin yapıldığını dile getiren uzlaşma komisyonununca, tarafların sözlü beyanları,arazi ile ilgili belge ve kayıtların titizlikle incelendikten sonra herhangi bir hak mahrumiyetine mahal vermeden en kısa sürede çözümlenip karara bağlanacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA