Uzi Makina şarkı sözleri
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Uzi Makina şarkı sözleri

30.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:48
Uzi Makina şarkı sözleri

Rap dünyasının isimlerinden biri olan Uzi, yeni parçasını paylaştı. Youtube trendlerde hızla yükselene Uzi Makina şarkı sözlerini sizler için derledik. Siz Sevmeyin, Favela, Düş Yakamdan, Hala Umut Var gibi şarkıların sahibi olan Uzi şarkıları nelerdir? Uzi şarkı sözleri nelerdir? Uzi kimdir?

Rap camiasında Uzi adıyla bilinen Utku Yalçınkaya, yeni parçasını paylaştı. Yepyeni albümünün parçalarından biri olan Makina şarkı sözleri haberimizde.

UZİ MAKİNA ŞARKI SÖZLERİ

Yok bize h?y?t ?l?yın? gider

P?r?sını verelim de konuşm?yın yeter

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Artık 5 kilo d? bi' gecede biter

Y?ktık tüm onl?rı d?y?nm?dı ciğer

***

Düştüysen k?lk gel kendine

D?h? iyisi yok v?r f?rkın?

Düş kırıklıkl?rın olduys? bile

Sen m?kin?sın m?kin?

Düşmen gerekiyordu belki de d?h? yükseklerden en dibe

Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?

Düştüysen k?lk gel kendineD?h? iyisi yok v?r f?rkın?

Düş kırıklıkl?rın olduys? bile

Sen m?kin?sın m?kin?

Düşmen gerekiyordu belki de d?h? yükseklerden en dibe

Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?

***

Seçim y?p'ç?n ün mü ben mi dersen ünü seçerdim ?klım ols? ş?hsen

N?sıl hissedersin topr?k ?ltı girsem öyle bi' seçenek yok d? hepsi ister bunu

Her gün dilerler ve boşl?r kemik y?ğ?r du?n k?bul ols?

Bozuk y?pıp *** sok eğer p?r? bols?

Ul?şıl'c?k tek bi' t?ne h?y?l bile yoks?

Y?ş?nıldı önceden , bulutl?rımızı yıktı gölgeler korkmuyorduk ölümden

Belimdeki benim değil onu koydu ?biler sen tetiği çek k?l?nı kurşunl?rım h?lleder

P?rtiler ve oteller ş?hindi şimdi ise mercedes ?rtık d?h? y?kın zemin

İn?n b?n? y?kıyorum çeyreğini düşüncemin

Bu şehir benim peşindeyim

***

Düştüysen k?lk gel kendine

D?h? iyisi yok v?r f?rkın?

Düş kırıklıkl?rın olduys? bile

Sen m?kin?sın m?kin?

Düşmen gerekiyodu belki de yükseklerden en dibe

Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?

Düştüysen k?lk gel kendine

D?h? iyisi yok v?r f?rkın?

Düş kırıklıkl?rın olduys? bile

Sen m?kin?sın m?kin?

Düşmen gerekiyodur belki de yükseklerden en dibe

Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?

***

Beni ?yır?n şey k?r?kterim y?

H?l? ?ynı kişiyim h?l? v?r iddi?m

B?n? n?pıc?mı söyleyemez m?nit?m eskidi bir?z ?m? h?l? dolu m?kin?m

Bulutl?rın üstündeyim tek b?şım? p?r?dise

İstediğini ?l?c?ksın 2 kurşun y?d? diss

Vücudum z?yıf ?m? koll?rımd? tüm ol?y

Mevzul?rd? şiştim ?ynı get b?ck bud? krizz

Diz m?s?sın? diz es yes

Otom?tik vites benz test (YALLAH)

S?hte v?roşl?rı gez

Bizi bitirdi bu *** p?r?noy?

Dostl?rın b?ş? b?k?r düşm?nın ?y?ğ?

Yok Gucci-Ch?nel s?dece h?y?l

Ben düşerim yıldız gibi dostl?rım s?y?r

Uzi Makina şarkı sözleri

***

Düştüysen k?lk gel kendine

D?h? iyisi yok v?r f?rkın?

Düş kırıklıkl?rın olduys? bile

Sen m?kin?sın m?kin?

Düşmen gerekiyodur belki de d?h? yükseklerden en dibe

Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?

Düştüysen k?lk gel kendine

D?h? iyisi yok v?r f?rkın?Düş kırıklıkl?rın olduys? bile

Sen m?kin?sın m?kin?

Düşmen gerekiyodur belki de d?h? yükseklerden en dibe

Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kina

UZİ KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.

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