Uzi Makina şarkı sözleri
Rap dünyasının isimlerinden biri olan Uzi, yeni parçasını paylaştı. Youtube trendlerde hızla yükselene Uzi Makina şarkı sözlerini sizler için derledik. Siz Sevmeyin, Favela, Düş Yakamdan, Hala Umut Var gibi şarkıların sahibi olan Uzi şarkıları nelerdir? Uzi şarkı sözleri nelerdir? Uzi kimdir?
Rap camiasında Uzi adıyla bilinen Utku Yalçınkaya, yeni parçasını paylaştı. Yepyeni albümünün parçalarından biri olan Makina şarkı sözleri haberimizde.
UZİ MAKİNA ŞARKI SÖZLERİ
Yok bize h?y?t ?l?yın? gider
P?r?sını verelim de konuşm?yın yeter
Artık 5 kilo d? bi' gecede biter
Y?ktık tüm onl?rı d?y?nm?dı ciğer
***
Düştüysen k?lk gel kendine
D?h? iyisi yok v?r f?rkın?
Düş kırıklıkl?rın olduys? bile
Sen m?kin?sın m?kin?
Düşmen gerekiyordu belki de d?h? yükseklerden en dibe
Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?
Düştüysen k?lk gel kendineD?h? iyisi yok v?r f?rkın?
Düş kırıklıkl?rın olduys? bile
Sen m?kin?sın m?kin?
Düşmen gerekiyordu belki de d?h? yükseklerden en dibe
Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?
***
Seçim y?p'ç?n ün mü ben mi dersen ünü seçerdim ?klım ols? ş?hsen
N?sıl hissedersin topr?k ?ltı girsem öyle bi' seçenek yok d? hepsi ister bunu
Her gün dilerler ve boşl?r kemik y?ğ?r du?n k?bul ols?
Bozuk y?pıp *** sok eğer p?r? bols?
Ul?şıl'c?k tek bi' t?ne h?y?l bile yoks?
Y?ş?nıldı önceden , bulutl?rımızı yıktı gölgeler korkmuyorduk ölümden
Belimdeki benim değil onu koydu ?biler sen tetiği çek k?l?nı kurşunl?rım h?lleder
P?rtiler ve oteller ş?hindi şimdi ise mercedes ?rtık d?h? y?kın zemin
İn?n b?n? y?kıyorum çeyreğini düşüncemin
Bu şehir benim peşindeyim
***
Düştüysen k?lk gel kendine
D?h? iyisi yok v?r f?rkın?
Düş kırıklıkl?rın olduys? bile
Sen m?kin?sın m?kin?
Düşmen gerekiyodu belki de yükseklerden en dibe
Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?
Düştüysen k?lk gel kendine
D?h? iyisi yok v?r f?rkın?
Düş kırıklıkl?rın olduys? bile
Sen m?kin?sın m?kin?
Düşmen gerekiyodur belki de yükseklerden en dibe
Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?
***
Beni ?yır?n şey k?r?kterim y?
H?l? ?ynı kişiyim h?l? v?r iddi?m
B?n? n?pıc?mı söyleyemez m?nit?m eskidi bir?z ?m? h?l? dolu m?kin?m
Bulutl?rın üstündeyim tek b?şım? p?r?dise
İstediğini ?l?c?ksın 2 kurşun y?d? diss
Vücudum z?yıf ?m? koll?rımd? tüm ol?y
Mevzul?rd? şiştim ?ynı get b?ck bud? krizz
Diz m?s?sın? diz es yes
Otom?tik vites benz test (YALLAH)
S?hte v?roşl?rı gez
Bizi bitirdi bu *** p?r?noy?
Dostl?rın b?ş? b?k?r düşm?nın ?y?ğ?
Yok Gucci-Ch?nel s?dece h?y?l
Ben düşerim yıldız gibi dostl?rım s?y?r
***
Düştüysen k?lk gel kendine
D?h? iyisi yok v?r f?rkın?
Düş kırıklıkl?rın olduys? bile
Sen m?kin?sın m?kin?
Düşmen gerekiyodur belki de d?h? yükseklerden en dibe
Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kin?
Düştüysen k?lk gel kendine
D?h? iyisi yok v?r f?rkın?Düş kırıklıkl?rın olduys? bile
Sen m?kin?sın m?kin?
Düşmen gerekiyodur belki de d?h? yükseklerden en dibe
Tüm düny? üzerine gelse de sen m?kin?sın m?kina
UZİ KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?
1998 yılında İstanbul'da doğan Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.