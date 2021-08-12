Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti

Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti Artvin'de kamyon kasasından üzerine tomruk düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti

ARTVİN - Artvin'de kamyon kasasından üzerine tomruk düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Artvin'in Borçka ilçesinde bir kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Öztürk şoförlüğünü yaptığı kamyonuyla kereste atölyesinde tomruk götürdü. Kamyon kasası üzerinde bulunan tomrukları indirildiği sırada üzerine düşen tomruk düşen Yaşar Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcını incelemesinin ardından hayatını kaybeden Yaşar Öztürk'ün cesedi Borçka Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız