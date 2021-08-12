Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti Artvin'de kamyon kasasından üzerine tomruk düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti

ARTVİN - Artvin'de kamyon kasasından üzerine tomruk düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Artvin'in Borçka ilçesinde bir kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Öztürk şoförlüğünü yaptığı kamyonuyla kereste atölyesinde tomruk götürdü. Kamyon kasası üzerinde bulunan tomrukları indirildiği sırada üzerine düşen tomruk düşen Yaşar Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcını incelemesinin ardından hayatını kaybeden Yaşar Öztürk'ün cesedi Borçka Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti
Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti
Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti
Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Kibariye Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 21:54:41. #1.14#

title