ZONGULDAK Üzerine levha düşen işçi yaralandı
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ZONGULDAK Üzerine levha düşen işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üzerine levha düşen işçi yaralandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fabrikada çalışırken üzerine levha düşen işçi Hüseyin Duman (37), yaralandı.

Üzerine levha düşen işçi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fabrikada çalışırken üzerine levha düşen işçi Hüseyin Duman (37), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bölücek Mahallesi'ndeki profil üreten fabrikada meydana geldi. Fabrika işçisi Hüseyin Duman, çatıdan düşen levhanın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Duman'a müdahale etti. Başından yaralanan Duman, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Duman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ZONGULDAK Üzerine levha düşen işçi yaralandı
ZONGULDAK Üzerine levha düşen işçi yaralandı
ZONGULDAK Üzerine levha düşen işçi yaralandı
ZONGULDAK Üzerine levha düşen işçi yaralandı
ZONGULDAK Üzerine levha düşen işçi yaralandı
ZONGULDAK Üzerine levha düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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