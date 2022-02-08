Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti, geriye tik tok paylaşımları kaldı

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kepçenin altında kalan işçi Birol Doğan hayatını kaybetti. Talihsiz işçiden geriye sosyal medyadan paylaştığı tik tok görüntüleri kaldı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde bir inşaatta boru döşenmesi sırasında yaşanan iş kazasında kepçe işçi Birol Doğan'ın üzerine düştü. Talihsiz işçi hayatını kaybetti. Renkli bir kişilik olan Birol Doğan, gerek inşaatlarda gerekse özel hayatından bir çok görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Talihsiz işçi memleketi Çorum'da toprağa verildi. İşçiden geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa