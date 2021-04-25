Üzerine elektrik direği devrilen işçi öldü

BARTIN'da, elektrik tellerine değen ağaç dallarını kestiği sırada üzerine direğin devrilmesi sonucu yaralanan Recep Yakışık (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BARTIN'da, elektrik tellerine değen ağaç dallarını kestiği sırada üzerine direğin devrilmesi sonucu yaralanan Recep Yakışık (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elektrik kurumunun hat bakım işinde görevli Recep Yakışık, 1 Nisan günü Karayakup köyünde yol kenarında bulunan tellere değen ağaç dallarını kestiği sırada elektrik direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Başına darbe alan Recep Yakışık, Bartın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yakışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası Yakışık'ın ölümü üzüntü yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR