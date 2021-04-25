ÜZERİNE ÇARŞAF ÖRTÜP, SAHURDA DAVULCUYU KORKUTTU
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ÜZERİNE ÇARŞAF ÖRTÜP, SAHURDA DAVULCUYU KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen B.S. (67), üzerine örttüğü beyaz çarşafla ramazan davulcusunun karşısına çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen B.S. (67), üzerine örttüğü beyaz çarşafla ramazan davulcusunun karşısına çıktı. Şoke olan davulcu korkudan elinden davulu atıp kaçarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Üzerine beyaz çarşaf geçiren B.S., gece saatlerinde sokaklarda gezmeye başladı. B.S.'nin 'Hayalet' gibi sokaklarda gezmesi bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde duvarın arkasında saklanan B.S., ramazan davulcusu sokağa girince karşısına çıktı. Bir anda karşısına çıkan görüntüyle şaşkına dönen davulcu, elindeki davulu atarak kaçtı.

Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler üzerine polis de harekete geçti. Kısa sürede B.S.'yi bulup yakalayan ekipler, bu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi. Polisler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakılan B.S.'nin Mersin'de oturduğu ve Kahramanmaraş'ta bir akrabasının yanına geldiği öğrenildi.

ÜZERİNE ÇARŞAF ÖRTÜP, SAHURDA DAVULCUYU KORKUTTU
ÜZERİNE ÇARŞAF ÖRTÜP, SAHURDA DAVULCUYU KORKUTTU
ÜZERİNE ÇARŞAF ÖRTÜP, SAHURDA DAVULCUYU KORKUTTU
ÜZERİNE ÇARŞAF ÖRTÜP, SAHURDA DAVULCUYU KORKUTTU
ÜZERİNE ÇARŞAF ÖRTÜP, SAHURDA DAVULCUYU KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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