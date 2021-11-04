Üzerinden otomobil geçen yavru kaplumbağa tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakıldı

OSMANİYE'de otomobilin üzerinden geçtiği, kabuğunda ciddi kırıklar oluşan yavru kaplumbağa, 3 aylık tedavinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Esenevler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde üzerinden otomobil geçen yavru kaplumbağa yaralandı. Durumu fark eden sürücü, kaplumbağayı alıp Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürdü. HAYTAP Gönüllü Hekimleri Ali Laçinbala ve Ali Nuri Yiğit'in 3 ay süren tedavilerinin sonunda yaraları kaynayan ve büyüme gelişme görülen kaplumbağa, Yeniköy Kuş Cenneti Havzası'na otomobillerin giremediği bir alana götürülerek bırakıldı.

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise, "Çok sık rastlanan bir durum değil, yabani bir hayvan ve kaplumbağa, kabuk kırıkları özel malzemelerle tedavi edilebiliyor. Bundan dolayı hemen o malzemelerin de tedarikine giriştik. 3 ayın sonunda artık taburcu edilecek düzeye geldi" diye konuştu.