Üzerinde biriken kar nedeniyle ahır çöktü; mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı - Haberler
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Üzerinde biriken kar nedeniyle ahır çöktü; mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Üzerinde biriken kar nedeniyle ahır çöktü; mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü.

EFLANİ, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Eflani ilçesinde üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü. Ahırda mahsur kalan 31 büyükbaş hayvan, kurtarıldı.

Eflani ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Kocacık köyü Mishekoğlu Mahallesi'nde Yaşar Acar'a ait evin yanında bulunan ve içerisinde 31 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısının bir kısmı üzerine yağan karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Yaşar Acar'ın kızı Ünzile Acar'ın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kapanan yolu açarak köye ulaşan ekipler, şans eseri yara almayan hayvanları, mahsur kaldıkları ahırdan çıkardı. Hayvanlar başka bir ahıra alındı.


Üzerinde biriken kar nedeniyle ahır çöktü; mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Üzerinde biriken kar nedeniyle ahır çöktü; mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri

Eflani, Ahır, kar, Güncel, Haber

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