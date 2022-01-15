Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza kesildi - Haberler
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Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir işçinin, üzeri kirli olduğu için işvereninin aracının bagajında yolculuk yaptığı anlar tepki çekmişti. Patronunun böyle bir zorlama yapmadığı, işçinin kendi isteği ile bagaja bindiği öğrenilirken; inşaat şirketi sahibine araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira ceza kesildi.

Gazipaşa ilçesinde Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında işverenin, çalışanını otomobilin bagajında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti. O anlar ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi. İşveren ile işçi ifadesinde şikayetçi olmadıklarını belirtti.

İşverene Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.

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Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (3)
Antepli Antepli:insana deger vermeyen patron olabilir ama insan olmamışş. Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
Çınar Saraç:Bagajda insan taşıyan bir sürü araç vardır doblo tarzı araç olunca sıkıntı yok ama bunda mı var , şimdi adamın yaptığı elbet ayıp ama araç onun aracı karşı taraf ekmek parası için elbet binecek para kazanmak kolay mı o adam binmese eve nasıl ekmek götürecek , işçiye değer verilmiyor kardeşim işin Aslı ve sonucu budur , ülkede ne işçiye nede işçi emeklisinin değeri yok Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
Mete HAN:Gündem olmasa ceza meza yazılmazdı.İşte burası böyle bir ülke! Cevap Yaz 0 19 Yayından Kaldır
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İşçisini bagajda taşıdığı için tepki çeken patrona kesilen ceza belli oldu

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