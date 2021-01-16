Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kim? Uzaydan Gelen Fırtına konusu, oyuncuları ve Uzaydan Gelen Fırtına özeti!
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Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kim? Uzaydan Gelen Fırtına konusu, oyuncuları ve Uzaydan Gelen Fırtına özeti!

16.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:12
Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kim? Uzaydan Gelen Fırtına konusu, oyuncuları ve Uzaydan Gelen Fırtına özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Uzaydan Gelen Fırtına filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Uzaydan Gelen Fırtına konusu, özeti ve Uzaydan Gelen Fırtına oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Uzaydan Gelen Fırtına filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Uzaydan Gelen Fırtına filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Uzaydan Gelen Fırtına filmini izleyecek olanların merak ettiği Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir, Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler ve Uzaydan Gelen Fırtına özeti gibi konuları inceliyoruz.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gezegende eşi benzeri görülmemiş doğal afetler yaşanmasının ardından, dünya liderleri, karmaşık bir uydu network'ü yaratarak, iklimi kontrol etmek ve böylece insanların güvenliğini sağlamak üzere biraraya gelirler. Ama, bir şeyler ters gider ve, Dünya'yı koruması için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir manyetik fırtına her şeyi ve herkesi yok etmeden önce, gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak için saate karşı yarış başlamıştır.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Dean Devlin, Danny Cannon

Oyuncular: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 2017 (109 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017 Cuma

Senaryo: Dean Devlin, Paul Guyot

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