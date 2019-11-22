Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?
Haberler » Teknoloji » Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne? - Haber

Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor. Astronotlar uzayda elde ettikleri verileri, bilim insanlarıyla paylaşıyor

22.11.2019 21:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:49
Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?

(ESA) astronotu ve uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bu bölümünde izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor.


Parmitano, sosyal medya platformları üzerinden gelen yüzlerce soru arasından lise öğrencisi Maarten Das'ın sorusuna yanıt veriyor. Soru, küresel ısınmayla alakalı; "Uzay araştırmaları ve bilimsel çalışmalar iklim değişikliğine çözüm bulmamızda faydalı oluyor mu?" Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et