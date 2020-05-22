Uzaktan eğitimle hafız oldular Van'daki Aişe-i Sıdıka, Hacı Murat Değer ve Halidiye Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler, korona virüsü nedeniyle online sistem üzerinden eğitimlerini tamamlayarak hafız oluyorlar.

Van'daki Aişe-i Sıdıka, Hacı Murat Değer ve Halidiye Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler, korona virüsü nedeniyle online sistem üzerinden eğitimlerini tamamlayarak hafız oluyorlar.

İpekyolu Müftülüğüne bağlı Aişe-i Sıdıka Kız Kur'an Kursuna devam eden kız öğrencilerden Gülsüm Akdoğan ve Özlem Güleryüz, hafızlık eğitimleri uzaktan eğitimle sürdürdü. Günlük derslerini uzaktan eğitim yoluyla veren hafızlar, son derslerini de tamamladılar. Hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri evlerinde ziyaret eden Kurs Yöneticisi Süheyla Türk ve beraberindeki Kur'an kursu öğreticileri, hafız kızlara İpekyolu İlçe Müftülüğü ve Aişe-i Sıddıka Kur'an Kursu öğreticilerince hazırlanan çeşitli hediyeler takdim etti.

Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin yapılacak sınava kadar günlük pekiştirme derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edeceğini söyleyen Kurs Yöneticisi Süheyla Türk, "Korona virüs salgını nedeniyle Kur'an kurslarımızda yüz yüze eğitim öğretime ara verildi. Biz de eğitim öğretim faaliyetlerimizi sosyal medya üzerinden devam ettirdik. Uzaktan eğitim sürecinin kendi içinde zorluklarının olmasına rağmen, öğrenci ve velilerin gayreti, öğreticilerimizin samimi çalışmaları sayesinde süreci avantaja dönüştürdük. Bu süreçte İl Müftü Yardımcısı ve İpekyolu İlçe Müftü Vekili Sacit Emiri'nin yaptığı katkı ve yönlendirmeleri bizleri cesaretlendirmiştir. En kısa sürede hafız öğrencilerimizi olması gereken yerlerinde, sınıflarında ve sırlarında görmek istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA