Uzaktan eğitim üreticiliğe yöneltti
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Uzaktan eğitim üreticiliğe yöneltti

Uzaktan eğitim üreticiliğe yöneltti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa'da yaşayan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yunus Ataç bu sene salgın yüzünden okuluna gidemeyince, karpuz yetiştirmeye başladı.

Bursa'da yaşayan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yunus Ataç bu sene salgın yüzünden okuluna gidemeyince, karpuz yetiştirmeye başladı. Ataç'ın karpuzları müşterilerden yoğun talep görüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ilahiyat fakültesi son sınıf öğrencisinin salgın sırasında yetiştirdiği karpuzlar adeta kapışılıyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yunus Ataç, bu sene salgın yüzünden okuluna gidemeyince, hem uzaktan eğitim aldı, hem de karpuz yetiştirmeye başladı.

Hasat yaparken açıklama yapan genç çiftçi, "İlahiyat fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Pandemide uzaktan eğitim alırken, yıllardır dedemizden, babamızdan kalan karpuz yetiştiriciliğine başladık. Karpuzlarımız tamamen doğal yetiştiriliyor. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Su olmadığı için de sulama yapamıyoruz. Doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. 7 dönüm alanda yetiştirdik. Yılda 14 ton karpuz üretiyoruz. Bu sene hasadımız başladı. Karpuzumuz yıllardır ilçede tanınan bir ürün. İnce kabuklu, açık kırmızı, bol sulu ve gevrektir. Kendisine has aroması vardır. İnegöl'ün Orhaniye Mahallesinde karpuz satışı yapıyoruz. Müşterilerimiz bu zamana kadar böyle bir karpuz yemediklerini, bizim karpuzumuzu beklediklerini söylüyorlar. Kilosunu 2. 5 TL'den satıyoruz. Büyük talep görüyor" dedi.

14 ton ürün bekleyen Yunus Ataç, 35 bin lira gelir hedefliyor. bursa karpuz hasat öğrenci

Kaynak: Habermetre

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