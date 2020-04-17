Uzaktan eğitim dijital uçurumu derinleştiriyor mu? İnterneti olmayan öğrenci nasıl eğitim alacak? Uzaktan eğitim toplumda haneler-arası gelir farklılıklarına bağlı dijital uçurumu derinleştirir mi? Uzmanlar yanıtlıyor.

Ellili yaşlarındaki Halil Böke, aslen Urfalı, ancak mevsimlik tarım işçisi olarak tüm ailesiyle birlikte yılın belirli dönemlerinde Adana'da çadırda yaşıyor. 10 çocuklu Böke'nin altı çocuğu şu anda örgün eğitime dahil. Ancak koronavirüs salgınından dolayı eğitimlerine devam edemiyorlar.

euronews Türkçe'ye konuşan Böke, "Bu yıl oğlanın son senesiydi, iki yıldır dişimden tırnağımdan artırıp dershaneye gönderiyordum ve hastalık çıkmadan önce puanı tarım mühendisliğine yetiyordu. Gurur kaynağımdı, ama o da bir aydır okul yüzü görmedi, başarısı çok geriye düştü" diyor. Euronews.com'da Görüntüle