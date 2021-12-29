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Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya gittiği evde öldürüldü

Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya gittiği evde öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla 2 el ateş ederek öldürdükten sonra canına kıydı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Saat 12.30 sıralarında Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokakta edinilen bilgiye göre, arkadaşını yanına alan Güzin Çetin (35), bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinden habersiz yaşadıkları eve eşya almaya gitti.

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Eve gelen ikili, kapıyı açtıklarında ise büyük şok yaşadı. Evde bulunan Turgay Çetin(36), kapıyı açar açmaz Güzin Çetin'in arkadaşını dışarıya doğru itti, ayrı olduğu eşini ise içeri aldı. Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Çetin, bir süre eşi ile boğuştuktan sonra silahını çekerek Güzin Çetin'e iki el ateş etti. Kafasına isabet eden iki kurşun ile yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Turgay Çetin de aynı silahı kafasına doğrultularak intihar etti.

Çiftin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya gittiği evde öldürüldü

Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya gittiği evde öldürüldü

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