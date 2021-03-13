Uzaklaştırma kararına rağmen eve gidip eşini bıçaklayan kocaya 3 yıl 9 ay hapis
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Uzaklaştırma kararına rağmen eve gidip eşini bıçaklayan kocaya 3 yıl 9 ay hapis

13.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:41
Uzaklaştırma kararına rağmen eve gidip eşini bıçaklayan kocaya 3 yıl 9 ay hapis

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uzaklaştırma karanına rağmen evine gittiği eşi N.B.'yi bıçakla yaralayan Birol B., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uzaklaştırma karanına rağmen evine gittiği eşi N.B.'yi bıçakla yaralayan Birol B., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Ocak 2017'de Elma Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. N.B. şiddetli geçimsizlik ve şiddet gördüğü iddiasıyla karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Uzaklaştırma cezası alan Birol B., eşinin yaşadığı eve gitti. Birol B., apartmanda çıkan tartışma sırasında N.B.'yi göğsünden bıçakladı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Birol B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre hastanede tedavi gören N.B., tedavisinin ardından taburcu oldu.Birol B. hakkında, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Birol B., Aralık 2017'deki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.B.'nin raporu ve adres tespiti nedeniyle uzun süren davanın karar duruşmasına Birol B. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, Birol B.'yi 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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