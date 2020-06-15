Uzaklar Filmi
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Genç bir çocuk, gizemli bir kazadan kurtulmasının ardından uyandığında, kendisini bilmediği bir yerde bulur. Egzotik bir adada gözlerini açan çocuğun peşinde karanlık bir ruh vardır. Ancak bu ruhun amacının iyi mi yoksa kötü mü olduğu bilinmez. Tek başına olduğu adayı dolaşmaya başlayan genç, bir motosiklet bulur. Genç çocuk, kazanın ardından yaşananları anlamak, peşindeki ruhun amacını öğrenmek için keşfe adayı keşfe çıkar.
Yönetmen: Gints Zilbalodis
Senaryo: Gints Zilbalodis
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Away
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Letonya
Orijinal Dili: Letonca
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com