Uzaklar Filmi
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Uzaklar Filmi

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Uzaklar Filmi
15.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:59

Genç bir çocuk, gizemli bir kazadan kurtulmasının ardından uyandığında, kendisini bilmediği bir yerde bulur. Egzotik bir adada gözlerini açan çocuğun peşinde karanlık bir ruh vardır. Ancak bu ruhun amacının iyi mi yoksa kötü mü olduğu bilinmez. Tek başına olduğu adayı dolaşmaya başlayan genç, bir motosiklet bulur. Genç çocuk, kazanın ardından yaşananları anlamak, peşindeki ruhun amacını öğrenmek için keşfe adayı keşfe çıkar.

Yönetmen: Gints Zilbalodis

Senaryo: Gints Zilbalodis

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Away

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Letonya

Orijinal Dili: Letonca

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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