Uzak Şehir sezon finali ne zaman? Uzak Şehir sezon finalinde neler olacak?

Dizinin 28. bölümünde sezon finali yapacağı bilgisi izleyicilerle paylaşıldı. Uzak Şehir 28. bölüm sezon finali tarihi kesinleşti. Dizi, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon arasına giriyor. Peki sezon finalinde izleyicileri neler bekliyor? Uzak Şehir sezon finali ne zaman? işte detaylar...

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı 28. bölümüyle sezon finali yapacak. Mardin'in tarihi ve mistik atmosferinde çekilen dizi, hem görselliği hem de güçlü senaryosuyla öne çıkarken, final bölümüne dair beklentiler de yükseldi.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Mine Kılıç, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya gibi isimler yer alıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın Fikriye ile Halis'in görüşmesinin peşine düşmesi Boran'ın cinayete kurban gittiğini gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur. Alya Boran'ın ölümünden kendini sorumlu hissederken, oğlunu kimden koruyacağını bilmediği için de korkmaktadır. Cihan, hem Cihan Deniz'i korumak için, hem de ağabeyinin intikamını almak için Boran'ın canına kıyanların kim olduğunu araştırmaya başlar. Halis'in Fikriye'ye telefonda söyledikleri Cihan'la Alya'nın kafasını karıştırırken Fikriye gerçeği ortaya çıkarmak için tek başına hareket etmeye karar verir.