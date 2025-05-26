Uzak Şehir İpek kimdir?
Çağla Şimşek, Ay Yapım imzalı iddialı dizi "Uzak Şehir"in kadrosuna katıldı. Peki, Uzak Şehir İpek kimdir?
Çağla Şimşek'in canlandıracağı İpek karakterinin, dizide Atakan Özkaya'nın hayat verdiği Kaya karakteriyle derin bir bağının olacak. Peki, Uzak Şehir İpek kimdir?
UZAK ŞEHİR İPEK KİMDİR?
Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Arel Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde Psikoloji Çap yapmaktadır.2007 yılında Elveda Derken dizisiyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Diğer dizi projeleri ; Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin , Kardeşlerim'dir. Elkızı dizisinde, Seher karakterine hayat vermektedir.
Çağla Şimşek'in Oynadığı Diziler
Elkızı / Seher / 2021
Kardeşlerim / Ayşe / 2021
Küçük Gelin / Zehra / 2013 - 2015
Hayat Devam Ediyor / Lavin / 2011 - 2013
Kayıp Prenses / Duru / 2008-2009
Kırmızı Işık / Merve / 2008
Elveda Derken / Naz / 2007
Çağla Şimşek'in Oynadığı Filmler
Ferhat İle Şirin / Şirin / 2019