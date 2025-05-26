Uzak Şehir İpek kimdir?

Uzak Şehir İpek kimdir?
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Çağla Şimşek, Ay Yapım imzalı iddialı dizi "Uzak Şehir"in kadrosuna katıldı. Peki, Uzak Şehir İpek kimdir?

Çağla Şimşek'in canlandıracağı İpek karakterinin, dizide Atakan Özkaya'nın hayat verdiği Kaya karakteriyle derin bir bağının olacak. Peki, Uzak Şehir İpek kimdir?

UZAK ŞEHİR İPEK KİMDİR?

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Arel Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde Psikoloji Çap yapmaktadır.2007 yılında Elveda Derken dizisiyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Diğer dizi projeleri ; Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin , Kardeşlerim'dir. Elkızı dizisinde, Seher karakterine hayat vermektedir.

Çağla Şimşek'in Oynadığı Diziler

Elkızı / Seher / 2021

Kardeşlerim / Ayşe / 2021

Küçük Gelin / Zehra / 2013 - 2015

Hayat Devam Ediyor / Lavin / 2011 - 2013

Kayıp Prenses / Duru / 2008-2009

Kırmızı Işık / Merve / 2008

Elveda Derken / Naz / 2007

Çağla Şimşek'in Oynadığı Filmler

Ferhat İle Şirin / Şirin / 2019

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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