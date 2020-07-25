Uzak Ara Eğlence programı ne zaman? Uzak Ara Eğlence sunucusu ve jürisi
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Uzak Ara Eğlence programı ne zaman? Uzak Ara Eğlence sunucusu ve jürisi

Uzak Ara Eğlence adıyla Kanal D'de ekrana gelencek prgram, farklı içeriği ve formatıyla iddialı projelerden biri olarak görünüyor. İlk bölümü ile izleyen karşısına çıkmaya hazırlanan programa her hafta bir konuk jüri üyesi dahil olacak. Uzak Ara Eğlence programı jürisi kim?

Uzak Ara Eğlence programı ne zaman? Uzak Ara Eğlence sunucusu ve jürisi
25.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:34

Beş farklı jüri üyesi ile Pazar günü yayımlanacak eğlence programı şarkılar, tekerlemeler, genel kültür sorularına kadar birçok konuyu ele alıyor. Program 26 Temmuz Pazar akşamı ekranda olacak. Uzak Ara Eğlence programı detayları haberimizde.

UZAK ARA EĞLENCE PROGRAMI SUNUCUSU KİM?

Kanal D ekranlarının sevilen programlarından olmaya hazırlanna Uzak Ara Eğlence programının sunuculuğunu başarılı oyuncu Pelin Akil üstleniyor. Şarkılardan tekerlemelere, genel kültür sorularından hikayelere kadar zengin bir içeriğe sahip olan "Uzak Ara Eğlence", farklı formatıyla ekrana damgasını vuracak.

Uzak Ara Eğlence programı ne zaman? Uzak Ara Eğlence sunucusu ve jürisi

UZAK ARA EĞLENCE JÜRİ ÜYELERİ

Birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı Uzak Ara Eğlence programının jürileri Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul olarak belirlendi. Diğer yandan programa her hafta farklı bir konuk jüri üyesi davet edilecek. 26 Temmuz Pazar gnü ekrana gelecek bölümde konuk jüri ise Hazal Kaya oldu.

Uzak Ara Eğlence programı ne zaman? Uzak Ara Eğlence sunucusu ve jürisi
Uzak Ara Eğlence programı ne zaman? Uzak Ara Eğlence sunucusu ve jürisi

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