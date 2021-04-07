Uyuz hastalığı nedir? Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisi nasıl olur?
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Uyuz hastalığı nedir? Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisi nasıl olur?

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Uyuz hastalığı nedir? Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisi nasıl olur?

Bir cilt hastalığı olarak bilinen ve karlardan bulaşan ve insan vücudunda yaşayabilen bir tür olan uyuz tedavisi nasıl olur? Uyuz hastalığı nedir? Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

Tedavi yönteminde hijyenin ön planda olan ve temasla buluşabilecek Uyuz hastalığı nedir? Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisi nasıl olur?

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

İnsan vücuduna yaşayabilen tür, derinin üst tabakasına yerleşir ve çoğalması sonrası ciltte kaşıntı ve döküntüye neden olan bir hastalıktır. Yaygın olarak görülen bu hastalık, eceleri daha yoğun bir şekilde kaşıntıya neden olan hastalık, tedavi edilmediğinde döküntü ve yara oluşumunu beraberinde getirir. Uyuz, kişisel hijyenden bağımsız olarak herkeste görülebilir.

UYUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Geceleri yoğun şekilde kaşıntı,

Cilt yüzeyinde beyaz ve gri renkli çizgiler,

Sıcak suda kaşıntı artması,

İçi dolu lezyonlar,

Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı.

UYUZ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Uyuz hastalığına yakalanan kişilerin aynı evde yaşadığı kişilerinde tedavi edilmesi gerekir. Uyuzda kullanılan ilaçlar, çoğunlukla vücutta etkilenen bölgelere topikal olarak uygulanan kremlerdir. Hijyene bu dönemde daha fazla dikkat edilmelidir.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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