Uyuşturucuyu bıraktı hayat buldu
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Uyuşturucuyu bıraktı hayat buldu

12.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:59
Uyuşturucuyu bıraktı hayat buldu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 9 yaşında düştüğü uyuşturucu batağından kurs hocasının desteğiyle kurtulup evlenen Sinan Yıldız (31), eşi ve 2 çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat yaşıyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 9 yaşında düştüğü uyuşturucu batağından kurs hocasının desteğiyle kurtulup evlenen Sinan Yıldız (31), eşi ve 2 çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat yaşıyor.

?Arkadaş çevresinden etkilenerek 9 yaşında başladığı uyuşturucu yüzünden genç yaşında 12 yılını hapishanelerde geçiren Sinan Yıldız'ın hayatı, iş ararken karşısına çıkan el sanatları kurs hocası Emine Kurtulan ile değişti. Kurtulan'ın kendisine yaşadığı sitede verdiği bahçıvanlık işi ile hayatı değişen Yıldız, şimdilerde ailesi ile mutlu bir hayat sürüyor.

Uyuşturucu batağından kurtulmak için iş ararken çok zorlandığını söyleyen Yıldız, "9 yaşında arkadaş çevremin zorlamaları ile uyuşturucu ile tanıştım. Uzun süre uyuşturucu kullandım ve 12 yılım hapishanelerde geçti. Ben uyuşturucuyu bırakmak istiyordum ama iş ararken bütün kapılar yüzüme kapanıyordu. Bir gün el sanatları kursu hocamız Emine Kurtulan ile tanıştım. Kendisinden bana bir şans ve iş vermesini istedim. Emine hocam bana güvendi ve oturduğu sitede bahçıvanlık işini verdi. İki yıldır sitede bahçıvanlık yapıyorum. Evliyim ve 2 çocuk babası oldum. Çok mutluyum" dedi.'BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN'Gençlere uyuşturucudan uzak durmaları için çağrı yapan Yıldız, "İnsanların her zaman hayatta bir şansı daha olduğunu düşünüyorum. Ben bu şansı iyi değerlendirdim ve artık uyuşturucudan sonra hayatım değişti. Ben buradan gençlere şunu söylemek istiyorum, 'bir kereden bir şey olmaz' demeyin. Çok kötü şeyler oluyor. Uyuşturucu kullanan gençler uyuşturucuyu bıraksın ve yeni bir hayata başlasın" diye konuştu.'GENÇLERİN ELİNDEN TUTMALIYIZ'

Sinan Yıldız'ı uyuşturucu batağından kurtararak iş sahibi yapan Emine Kurtulan ise, "Sinan'ı hayata döndürmekten ve burada olmasından çok mutluyuz. Herkesin bu gençler için bir şeyler yapıp elinden tutması gerekiyor. Biz bu gençlere bir şans ve fırsat vermezsek bu gençler yok olup gidecek. Ben de Sinan'a bir şans verdim ve oturduğumuz sitede bahçıvan olarak çalışıyor. Her insanın hayatta bir şansa daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sinan bana bir evlat ben de ona bir anne oldum. Sinan şimdi eşi ve çocukları ile mutlu bir hayat yaşıyor. Sinan uyuşturucuyu bıraktıktan sonra yeni bir hayat buldu diyebilirim" dedi.


Uyuşturucuyu bıraktı hayat buldu
Uyuşturucuyu bıraktı hayat buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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