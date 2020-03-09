Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı
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Sezar, Bolu, Güncel

Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı

BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ile yakalanan hemşire Özgür Çapa (33), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:56
Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı

BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ile yakalanan hemşire Özgür Çapa (33), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi. Monitörün vidaları sökülerek açılmasıyla içerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Özgür Çapa gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Özgür Çapa, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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