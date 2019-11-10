Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

10.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:17

'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'ya gitmek için Van Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı
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