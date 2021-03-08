Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı

08.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:26

Bursa'da dün gece saatlerinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Doğukan Ş. seyir halindeki otomobilin önüne atladı. Otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Caddesi üzerinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Doğukan Ş. caddeye çıkarak koşturmaya başladı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÖNÜNE ATLADI

Bir süre sonra Nizam K. idaresindeki otomobilin önüne atlayan Doğukan Ş., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü Nizam K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğukan Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedavi altına alınan Doğukan Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü Nizam K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Demet Özdemir Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:02:37. #1.14#
title