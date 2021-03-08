Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı
Bursa'da dün gece saatlerinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Doğukan Ş. seyir halindeki otomobilin önüne atladı. Otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Caddesi üzerinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Doğukan Ş. caddeye çıkarak koşturmaya başladı.
SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÖNÜNE ATLADI
Bir süre sonra Nizam K. idaresindeki otomobilin önüne atlayan Doğukan Ş., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü Nizam K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğukan Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Tedavi altına alınan Doğukan Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü Nizam K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı