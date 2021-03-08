Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı

Eski kocası tarafından tekme tokat dövülen kadın konuştu! Yalnızca tek bir isteği var

Devlet Bahçeli 'üç hilal dövmesi' için çağrı yaptı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Tam kapanma uygulanan kent sessizliğe büründü! Hiç kimse sokağa çıkamayacak

Baharı biraz daha bekleyeceğiz! Meteoroloji gün verdi, kar ve yağmur geliyor

Dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Caddesi üzerinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Doğukan Ş. caddeye çıkarak koşturmaya başladı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÖNÜNE ATLADI

Bir süre sonra Nizam K. idaresindeki otomobilin önüne atlayan Doğukan Ş., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü Nizam K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğukan Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedavi altına alınan Doğukan Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü Nizam K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı